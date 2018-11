BRUNET LUCBERT

Paule (Paulette)



Après avoir semé infinimentde bonheur et d'amour autour d'elle, la douce et généreusePaule est partie rejoindre son époux adoré, Guy Lucbert (1930-2009).Elle laisse dans le deuil ses filles Maryse et Françoise (Thierry),ainsi que ses soeurs, frères,parents et amis.Un dernier hommage lui sera rendu au complexe:le dimanche 25 novembre 2018entre 11h et 20hSa famille exprime une profondegratitude à l'équipedévouée et humainedu CHSLD Jean-De La Lande.