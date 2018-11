Vendredi fou: les meilleures aubaines gaming pour chaque console!

Que ce soit pour vous ou les geeks dans votre entourage, voici l'ultime occasion d'économiser en jeux cette année!

Xbox One

229$ pour un ensemble Xbox One S Minecraft d'un téraoctet

Ceci est toute une aubaine! On parle d'un rabais de 87$, soit 25% du prix régulier.

Des rabais semblables sont offerts pour un ensemble incluant le tout chaud Battlefield V, et un autre avec l'excellente simulation de basketball, NBA 2K19. Ceux-ci sont cependant vendus 299$ plutôt que 379$.

100$ de rabais sur la Xbox One X

La puissante console de Microsoft profite des célébrations de Thanksgiving pour afficher son plus bas prix jamais enregistré, soit 499$.

Pour 30$ de plus, NBA 2K19 ou Fallout 76 est inclus.

Une console idéale pour profiter de toute la splendeur de votre téléviseur 4K.

49$ pour Fallout 76

Si vous préférez les versions physiques aux numériques et que vous n'étiez pas certain de donner une chance à Fallout 76, sorti il y a à peine une semaine, ce rabais de 30$ chez Walmart vous convaincra peut-être.

Des économies pouvant aller jusqu'à 75% sur certains jeux numériques

D'ailleurs, une tonne de titres récents sont en vente.

Fallout 76 est disponible pour 53$, soit 33% de son prix original.

Call of Duty: Black Ops 4 est à 71$, et les membres Gold économisent 10% supplémentaires.

Même l'édition spéciale du superbe Red Dead Redemption 2 est en vente: 90$ au lieu de 99$ pour les membre Gold.

Bref, ça vaut la peine!

Vous attendiez qu'un jeu en particulier tombe en rabais? Feuilletez le catalogue numérique d'Xbox, il se peut bien que ce moment soit enfin arrivé!

Des manettes «flambants neuves» pour 50$

Vous avez détruit votre manette après une mauvaise séquence à Black Ops 4?

C'est triste. Vous pouvez au moins vous consoler en sachant que les manettes classiques (noir ou blanc) sont à 50$! C'est 33% de rabais!

Les éditions spéciales varient entre 59 et 64$, soit 15$ de moins qu'en temps normal.

PlayStation 4

God of War est à 30$!

Si vous n'avez pas encore joué à God of War, on ne sait pas ce que vous attendez.

Au plus fort de la course pour remporter le titre de jeu de l'année, toutes plateformes confondues, c'est le moment d'entrer dans une longue quête tout simplement épique.

Un jeu d'une rare qualité qui vaut amplement un investissement de 30$.

God of War, c'est plus qu'un jeu: c'est une expérience qui changera votre perception du jeu vidéo en 2018.

Ensemble PS4 1TB et Spider-Man pour 260$

Un autre excellent titre à être sorti en 2018, Spider-Man est ici inclus dans un ensemble PS4 Slim de 1TB. Parfait pour tous les jeux en rabais que vous vous procurez ensuite!

The Witcher 3: Wild Hunt à moitié prix​

Cette version du jeu de l'année en 2015 inclut 16 (!) contenus additionnels.

À 25$, c'est le moment de visiter (ou revisiter) le gigantesque univers créé par CD Projekt Red.

50$ pour un an de PlayStation Plus

En plus d'économiser considérablement sur le prix d'un abonnement mensuel, cette offre vous permet de profiter de PS Plus pendant un an pour la modique somme de 50$.

C'est 4$ par mois, comparativement à 11,99$ si on ne prend pas un abonnement à long terme. Pas cher, pas cher!

En plus, il s'agit d'un code numérique: même pas besoin d'attendre après la carte!

​Les manettes Dual Shock 4 à 49$

Le même prix que celles pour Xbox!

Sur Amazon, une dizaine de couleurs sont offertes, dont le look crystal!

Conseil d'ami: à ce prix là, vous pouvez l'acheter en vue d'une partie sur votre sofa en bonne compagnie ou pour changer votre manette actuelle si celle-ci a été échappée à quelques reprises (ou lancée si vous des amateurs de Dark Souls)!

Nintendo Switch

80$ de rabais sur l'ensemble Switch - Mario Kart 8 Deluxe

​En gros, on vous offre un rabais qui équivaut au prix de Mario Kart.

Si vous êtes bonnes et bons en mathéiques, vous comprenez ce que ça veut dire.

Sinon, on vous l'explique: c'est comme recevoir un jeu gratuit!

Au moment d'écrire ces lignes, cet ensemble est l'achat le plus populaire sur Amazon sous le volet «consoles Nintendo». Et avec raison!

Des jeux Nintendo à 50$

Le prix de Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Mario Tennis Aces et Kirby Star Allies a été réduit de 30$. Yé!

60$ pour une manette Pro

Pour ceux qui veulent rendre leur expérience Switch plus confortable et précise, la manette Pro est pour vous!

C'est tout de même 30$ de rabais! Intéressant!