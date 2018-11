Calvin Pickard muselle les Rangers

Privés de leurs deux gardiens réguliers, blessés, les Flyers ont misé sur Calvin Pickard pour affronter les Rangers de New York, vendredi à Philadelphie. Le gardien a saisi sa chance en repoussant les 31 rondelles dirigées vers lui dans une victoire de 4 à 0.

Il s’agissait seulement d’un quatrième jeu blanc en 97 matchs dans la Ligue nationale pour lui et d’un premier depuis le 7 février 2017.

Les Flyers ont ainsi goûté à la victoire pour une première fois en cinq sorties, tandis que leurs adversaires subissaient seulement une deuxième défaite en temps réglementaire à leurs 12 derniers matchs.

Lundqvist aussi

À l’autre bout de la patinoire, le vétéran Henrik Lundqvist a lui aussi bien fait pour garder son équipe dans la rencontre. Le premier but de la rencontre, accordé à Travis Konecny, a par ailleurs été le résultat d’un jeu malchanceux. Après que Konecny ait dirigé la rondelle vers le filet, Lundqvist a réalisé l’arrêt, mais la rondelle a ensuite ricoché sur Brady Skjei.

Sean Couturier a récolté une aide sur la séquence en plus d’inscrire deux des trois autres filets des siens. Il a ainsi amassé six buts et 13 points à ses huit dernières rencontres. Claude Giroux s’est pour sa part fait complice de trois buts. Konecny a également totalisé trois points.

Lundqvist a finalement été mis à l’épreuve à 45 reprises.