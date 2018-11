Ce magnifique chalet à louer pour 6 est l’endroit rêvé où faire du cocooning cet hiver

Cheminée, planchers chauffants, spa... Ce magnifique chalet situé à environ 4h de route de Montréal à tout pour plaire.

C’est dans la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François que vous trouverez ce petit havre de paix, à proximité du Massif de Charlevoix.

Le Chalet Métis peut accueillir jusqu’à 6 voyageurs puisqu’il possède deux chambres fermées ainsi qu’un lit escamotable.

Vous pourrez y faire de la lecture près du foyer ou encore siroter un verre de bulles devant la magnifique vue de la forêt.

Tous les détails de ce charmant chalet à louer ici.

Chalet Métis

350$ par nuit

