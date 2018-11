LÉGER, Henri



À Salaberry-de-Valleyfield, le 21 novembre 2018, à l'âge de, est décédé M. Henri Léger, époux de feu Mme Gisèle Maher, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Francine), Louise (Marcel), Benoit, François (Johanne), Jean, Normand (Lyne) et Lucie (Stéphane), ses 16 petits-enfants, ses 8 arrière-petits-enfants, ses soeurs Éva, Cécile (Lucien) et Rollande (Denis), son beau-frère Gilles (Fernande), sa belle-soeur Aline (feu Jean-Guy) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 novembre de 13h à 16h auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comUne cérémonie suivra à 16h à la chapelle du complexe funéraire. Inhumation à une date ultérieure au cimetière de St-Stanislas-de-Kostka.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital du Suroît, 150, rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 6C1, seraient appréciés.