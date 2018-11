LANTHIER, Ginette (née Proulx)



Entourée des siens, le 15 novembre 2018 à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Ginette Proulx, épouse de feu Serge Lanthier.Elle laisse dans le deuil ses fils Mario (Isabelle) et Normand (Monia), ses petits-enfants Charles, Danyck, Léa-Claude, Emmanuelle et Gabriel, ses frères Luc, Gilles, Mario et Alain ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 25 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Saint-Eustache pour les bons soins prodigués.