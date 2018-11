BROGNO, Giovanni



À Montréal, le vendredi 16 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 84 ans, Giovanni Brogno, époux de Maria Mancuso.Il laisse dans le deuil ses enfants Graziella (Vincenzo) et Marisa (Carlos), son petit-fils Stefano, ses frères Francesco et Tonino (Nella), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 25 novembre 2018 de 14h à 17h et de 19 à 22h ainsi que le lundi dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le lundi 26 novembre 2018, à 10h30 en l'église San Domenico Savio, située au 9190 rue Sainte-Claire, Montréal, H1L 1Z7.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont donné des soins exceptionnels durant la maladie, et tout le formidable personnel de l'unité spécifique du CHSLD Pierre-Joseph-Triest de Montréal.