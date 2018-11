Demain des hommes au Canada anglais

La série Demain des hommes sera adaptée au Canada anglais. CBC a commandé un « copier-coller » du drame sportif québécois, qui sera réalisé par Yves-Christian Fournier, a appris Le Journal.

La première saison de One Game One Dream sera tournée l’été prochain au Québec. Quelques scènes d’extérieur seront toutefois filmées en Colombie-Britannique puisque l’action sera articulée autour d’une équipe de hockey junior de l’Ouest canadien.

Officiellement, on parle d’une adaptation, mais officieusement, on devrait plutôt parler d’une traduction. La directrice des programmes de CBC, Sally Catto, a tellement aimé la première saison de Demain des hommes qu’elle a demandé au producteur Richard Goudreau de Melenny Productions (Les boys) de livrer un calque anglophone.

« Quand elle m’a appelé, elle m’a dit : “Richard, je veux que tu fasses un copier-coller. Ne change rien.” C’était vraiment flatteur comme coup de téléphone », confie M. Goudreau, qui produira la version anglaise avec son fils, Lenny Jo Goudreau.

Photo courtoisie, Radio-Canada

Même équipe

Autour d’Yves-Christian Fournier, qui reprendra sa place derrière la caméra, on retrouvera le même directeur photo (Ronald Plante), monteur (Jean-François Bergeron), concepteur musical (Patrick Lavoie) et concepteur sonore (Michel B. Bordeleau).

Quant aux textes originaux de Guillaume Vigneault, ils seront traduits par l’auteur et dramaturge Nicolas Billon (Iceland, Elephant Song). Billon avait participé à quelques séances de brainstorming lors des balbutiements de Demain des hommes.

Mêmes acteurs

One Game One Dream pourrait également mettre en vedette les mêmes acteurs de Demain des hommes, à condition qu’ils soient parfaitement bilingues. Parmi les jeunes comédiens pressentis pour reprendre leurs rôles en anglais, signalons Sophie Nélisse (Roxanne Rousseau), Joey Scarpellino (Zach Walker), Pier-Gabriel Lajoie (Maxime Richer) et Alexandre Bourgeois, qui crève l’écran dans la peau de Benji, un petit bum hockeyeur directement venu de Halifax.

« Ça pourrait leur ouvrir beaucoup de portes », indique Richard Goudreau, qui poursuit des discussions avec quatre importants distributeurs internationaux pour exporter la série.

Photo courtoisie, Radio-Canada

Deuxième saison ?

La mise en chantier de One Game One Dream ne devrait pas nuire au tournage d’une éventuelle deuxième saison de Demain des hommes, précise Richard Goudreau. S’il obtient le feu vert de Radio-Canada, les tournages des nouveaux épisodes en français devraient commencer cet hiver et s’étirer jusqu’au printemps.

Lancée en avril sur ICI Tou.tv Extra, la première saison de Demain des hommes a rallié une moyenne de 695 000 téléspectateurs cet automne, selon Numéris.