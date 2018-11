Maripier Morin: du talk-show au documentaire

« On va parler des gamers, on va parler de la nudité ou encore de la volonté d’avoir des enfants à tout prix. J’avais envie de me pencher sur des sujets comme ça et d’en parler en table ronde avec du monde que ça touche de près ou de loin », annonce-t-elle, croisée à la soirée-bénéfice l’Affaire Papillon, jeudi dernier.