Du vent et de la pluie en Australie

Pendant que tous les yeux étaient tournés vers Tiger Woods et Phil Mickelson vendredi, la Coupe du monde de golf Melbourne s’est poursuivie, malgré une météo capricieuse, en Australie.

«Pour être honnête, je ne pensais pas qu’on compléterait le parcours aujourd’hui, a notamment indiqué le Belge Thomas Detry, cité sur le site web de la PGA. Quand je me suis réveillé ce matin et que je suis arrivé ici, il pleuvait à l’horizontale.»

Cette compétition de quatre jours laisse place à une ronde de type «deux balles, meilleure balle» lors des première et troisième journées. Concernant les deuxième et quatrième rondes, elles imposent aux golfeurs de jouer un coup chacun, en alternance.

Comptant parmi les 28 pays représentés, le Canada pointe provisoirement au 14e rang, à -3, à égalité avec la Finlande et la Nouvelle-Zélande, au terme des deux premiers jours.

Après une carte de 68 lors de la première ronde, Adam Hadwin et Nick Taylor ont joué 73, vendredi. Un double boguey sur une normale 5, au 14e trou, a nui considérablement au duo.

La Belgique et la Corée du Sud mènent

La Belgique, qui compte sur Detry et Thomas Pieters, de même que la Corée du Sud, représentée par Byeong-hun An et So-woo Kim, sont provisoirement en tête, chacun à -10.

Les Mexicains Abraham Mancer et Roberto Diaz ont été les meilleurs de la deuxième journée en jouant une ronde de 70. Ils sont ainsi passés de la 20e à la septième position.

Les Américains tirent de la patte

Parmi tous les joueurs présents à Melbourne, l’Australien Marc Leishman, 21e au monde, est celui qui détient le meilleur rang au classement mondial.

Les États-Unis sont représentés par Matt Kuchar (29e) et Kyle Stanley (30e) et occupent présentement la 21e position dans cette Coupe du monde. D’où l’intérêt beaucoup plus grand pour le duel entre Woods et Mickelson.