Duel épique entre deux équipes gagnantes

Le Rouge et Or de l’Université Laval sera-t-il en mesure de savourer sa revanche sur les Mustangs de Western Ontario et de soulever la 10e Coupe Vanier de son histoire ?

Invaincues, les deux formations croiseront le fer samedi après-midi au PEPS à l’occasion de la 54e édition de la Coupe Vanier. C’est seulement la 5e fois de l’histoire que le match ultime implique deux formations qui n’ont pas goûté aux affres de la défaite.

Pour espérer l’emporter, le Rouge et Or devra obtenir une meilleure performance de son front défensif que celle de l’an dernier à Hamilton, mais aussi de son front offensif qui était mal en point à pareille date l’an dernier et qui s’était fait malmener.

« Il y a une grande différence avec l’an dernier, a affirmé le centre Samuel Lefebvre. Notre préparation avait été écourtée en 2017 en raison des deux voyages. On s’est préparé de la meilleure façon possible cette année. Aussi, nous sommes plus en santé et on joue chez nous devant notre foule. J’ai confiance en mes moyens, mais Kétel [Assé] fera un meilleur travail que moi comme bloqueur à gauche. » Parce qu’Assé était blessé à une cheville, Lefebvre avait frappé en relève comme bloqueur à gauche.

Un 50e gain pour constantin ?

Samuel Thomassin est lui aussi positif à l’aube de la rencontre ultime. « On devra être physique et jouer les cinq gars ensemble, a expliqué le garde de 4e année. Au cours des dernières semaines, on a développé un bon momentum pour courir. On prend une fierté à bien courir le ballon. Nous avons tous les éléments pour que l’attaque au sol connaisse du succès. »

Parce qu’ils ne misent pas sur un ailier défensif dominant à la Mathieu Betts, les Mustangs aiment amener cinq ou six joueurs lorsqu’ils désirent exercer de la pression sur le quart-arrière. « Il faudra qu’on soit capable de bien lire les blitz, a souligné Thomassin. Ils ont de bons athlètes partout. »

Glen Constantin croit lui aussi que la ligne offensive est dans un meilleur état qu’en fin de saison l’an dernier. « Kétel n’avait pas terminé la Coupe Mitchell à Calgary, a rappelé le pilote du Rouge et Or qui est à la recherche d’une 50e victoire en carrière en séries éliminatoires à son 61e match. Samuel [Thomassin] était ennuyé par une blessure à une épaule. Nous sommes aussi meilleurs à la position de centre. On devra s’établir au sol et protéger notre quart-arrière. La performance de nos deux fronts sera déterminante. »

Western vise un record

De leur côté, les Mustangs pourraient écrire une page d’histoire avec une victoire. Aucune équipe n’a réussi deux saisons parfaites consécutives dans l’histoire de U Sports. « Ça ne fait pas partie de l’équation, a affirmé le secondeur Philippe Dion. Ça serait assez incroyable si ça arrive, mais notre objectif est de gagner la Coupe Vanier. Notre dernière défaite remonte à la Coupe Yates 2016 et on s’en souvient en maudit. Ce fut un point tournant. On n’aime pas perdre et on ne veut plus perdre. »

Les Mustangs connaissent une séquence de 23 victoires et ne sont plus qu’à deux du record détenu par le Rouge et Or (2012-2014). Le dernier doublé de la Coupe Vanier appartient au Rouge et Or (2012 et 2013).

Programmes les plus titrés au pays avec neuf et sept titres respectivement, le Rouge et Or et les Mustangs se sont rencontrés à deux reprises à la Coupe Vanier. En 2008 à Hamilton, Laval l’avait emporté par la marque de 44-21 et Western a gagné au pointage de 39-17 l’an dernier encore une fois dans la Ville de l’acier.

Une attaque difficile à contrer

Photo Simon Clark

Les Mustangs de Western misent sur un monstre à deux têtes dans leur champ-arrière.

Les porteurs de ballon Cedric Joseph et Alex Taylor représentent le cœur de l’offensive des champions en titre de la Coupe Vanier. « La présence de deux porteurs ajoute une dynamique différente à notre offensive et ça devient plus difficile à défendre pour les défensives adverses, a raconté Joseph. On se complémente. Plusieurs disent qu’Alex est le porteur de finesse et de vitesse et que je suis plus un porteur en puissance. Parce que nous sommes différents, je comprends que c’est plus difficile de nous arrêter. »

« C’est un énorme avantage de miser sur deux porteurs qui peuvent faire le travail, renchérit Taylor. Cedric est un porteur qui est bon dans toutes les facettes du jeu. Il peut courir, capter des passes et protéger notre quart-arrière. De mon côté, je tire une grande fierté de ma vitesse. Je peux entrer dans le jeu à n’importe quel moment et réussir une longue course. Contre Saskatchewan, j’ai réussi une longue course (58 verges), mais Cedric aurait pu faire la même chose. Ce fut le fruit du travail de notre ligne offensive. »

Taylor a terminé le match avec des gains de 141 verges et deux majeurs en 12 courses. Choix des Eskimos d’Edmonton au dernier repêchage, Taylor a préféré disputer sa 5e saison et décliner l’offre de se joindre à l’équipe de réserve de la formation albertaine.

Retrouvailles

Coéquipiers avec les Cougars du Collège Champlain, Joseph et le maraudeur Kevin McGee, du Rouge et Or, croiseront le fer pour la première fois. « McGee est l’un de mes meilleurs amis et je suis excité de pouvoir l’affronter, a raconté le demi offensif montréalais. J’étais fâché l’an dernier quand j’ai su qu’il était suspendu et qu’on ne pourrait pas s’affronter. Je suis convaincu qu’il va avoir de nombreuses responsabilités. »

« Je suis plus excité parce que le match aura lieu au PEPS, ajoute le joueur par excellence sur la scène collégiale Division en 2014. Avec la grosse foule, on va vivre l’expérience complète du football universitaire. Je suis excité de revenir dans ma province disputer un premier match en quatre ans. »

Le match sera spécial aussi pour Taylor qui complète son parcours universitaire. « Je suis béni de me retrouver dans une telle situation. Je vais disputer un match prestigieux contre un programme rempli d’histoire. »

Même recette

Grégoire Bouchard et ses potes de la ligne offensive tenteront d’ouvrir la voie aux deux porteurs étoiles.

« On ne changera pas notre recette, a imagé le garde de Saguenay. On veut continuer de courir. Je suis excité de revenir à la maison pour disputer mon dernier match en carrière avec les Mustangs. Près d’une trentaine de mes proches seront présents. »