Guide du partisan pour le match de l’année

Photo d'archives, Daniel Mallard

Qui dit match du Rouge et Or dit aussi festivités d’avant-match. Des milliers de partisans sont attendus pour se préparer convenablement à la rencontre. Les stationnements du stade ouvrent leurs portes à 6 h. De 10 h à midi, le groupe Lemay pis sa gang s’occupera de mettre l’ambiance, avec son spectacle hommage à Bob Bissonnette alors que les athlètes récompensés jeudi au banquet des étoiles iront à la rencontre des gens et signeront des autographes. Des jeux pour enfants seront également offerts.