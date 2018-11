Ils passent leur vendredi fou... à réparer des électros

TROIS-RIVIÈRES | Des bénévoles ont décidé de faire un pied de nez au Vendredi fou, aujourd’hui, en réparant gratuitement lampes, grille-pain, cafetières et autres objets désormais plus faciles à jeter aux poubelles qu’à remettre en état.

Il y aura parmi eux un technicien en électronique, un informaticien, un concepteur en génie électrique, un professeur de physique doué en informatique et quelques grand-mères auxquelles les fermetures éclair ne résisteront pas bien longtemps.

« Notre activité permet de réaliser que nos choses ne sont pas vraiment finies, qu’on peut les réparer et leur donner une plus longue durée de vie », explique le chargé de projet à Environnement Mauricie Thierry Archambault Laliberté.

Les bénévoles amèneront leurs outils et s’installeront à des tables selon leur domaine de compétence. Ce sera premier arrivé, premier servi, de 14 h à 19 h.

La Shop à réparer est d’abord une initiative environnementale, mais se tiendra dans un des quartiers les plus pauvres de Trois-Rivières pour donner un coup de pouce aux gens à faible revenu.

« Quand on fait des activités comme cela, on réalise qu’on a une plus grande marge de manœuvre que ce qu’on pensait à l’origine. Les gens en situation de pauvreté ont vraiment intérêt à reprendre le contrôle sur leur consommation », dit M. Archambault Laliberté.