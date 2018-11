Inauguration d’un centre de la justice

La ministre de la Justice Sonia LeBel a participé vendredi à l’inauguration du 9e Centre de justice de proximité au Québec, à Trois-Rivières.

« Trop souvent, la justice est l’apanage d’experts et peut être un langage obscur et incompréhensible pour les citoyens », a dit la ministre.

Deux juristes travailleront à temps plein au bureau de Trois-Rivières et pourront orienter les citoyens, en personne ou par téléphone, sans donner d’avis juridique. Le but ultime est d’aider les citoyens, mais aussi de réduire le nombre de dossiers qui cheminent jusqu’aux tribunaux, selon Mme LeBel.