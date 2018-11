Je voudrais tant qu’il change pour le mieux

Je suis en couple depuis huit ans. J’ai 35 ans, il en a 38. Nos débuts furent idylliques même si on venait de milieux très différents. Lui d’une famille ouverte, tissée serrée empreinte de joie de vivre. Moi d’une famille rigide où l’obligation de performance régnait. Mon père s’était fait tout seul comme on dit, et ma mère a toujours suivi les principes rigoureux imposés par ses parents pour qui la religion tenait une grande place. Pour mon frère et moi, la réussite était une obligation dans toutes les sphères de nos vies, et on devait marcher droit.

Quand mon copain est entré dans ma vie, c’était comme une bouffée de fraicheur qui me donnait des ailes. La lune de miel a duré trois ans pendant lesquelles même ses défauts me semblaient des qualités. Puis notre petit garçon est né, et là, sa façon trop souple d’aborder la vie m’a sauté aux yeux. Non pas qu’il n’est pas un bon père et notre fils l’adore, mais je le trouve beaucoup trop souple avec lui.

Tout ce que fait le petit, même les mauvais coups, est acceptable. Il ne lève jamais le ton avec lui et trouve toutes ses facéties risibles. Ce qui a pour conséquence que la « mauvaise » dans la maison, c’est moi! Celle qui fait la discipline, qui range et qui organise, c’est moi! J’ai donc avec notre fils un rapport plus distant que son père et ça m’attriste.

Combien de fois je lui ai demandé de m’appuyer dans les remontrances ou les punitions, sans succès? On a un petit bien élevé je l’admets, mais c’est moi qui en paye le prix. Je n’en peux plus de jouer ce rôle et je songe à partir avec mon enfant parce que tout ce qu’est devenu son père m’exaspère. Comme si ce qui m’avait attiré en lui me rebutait maintenant. Sans parler de son refus à vouloir m’épouser qui me donne la mesure de son manque de volonté à s’engager. Pensez-vous que j’exagère?

Anonyme

Avant d’agir de façon aussi radicale et de traumatiser votre enfant qui semble avoir une excellente relation avec son père, il me semble qu’une mise à plat avec votre conjoint de votre situation de couple s’impose. Il faut retrouver ce plaisir que vous aviez d’être ensemble, tout en essayant l’un et l’autre d’adapter vos méthodes à celles de l’autre. Je ne parle pas ici de sacrifier vos valeurs personnelles. Je parle de trouver un juste milieu qui vous permettrait à tous deux de voyager à l’aise ensemble avec votre petit bonhomme. Avec l’aide d’un(e) thérapeute conjugale ce genre de travail pourrait s’avérer miraculeux pour votre couple et votre petite famille. Vous devriez au moins prendre le risque d’essayer.