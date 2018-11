L’art d’être soi-même

Je vous lis régulièrement et vous m’apportez beaucoup. Dans le Courrier d’aujourd’hui, la lettre signée « Une jeune vieille » m’a ramené à ma propre vie. J’aurai bientôt 70 ans et je continue de vivre pleinement mon existence alors que nous sommes entrés dans le 21ième siècle. Je m’habille à la mode et je vis en mode moderne. C’est pourquoi j’affirme à cette personne que ses sœurs sont jalouses d’elles et que c’est pour ça qu’elles lui font la vie dure. Moi j’ai réglé mon problème en cessant de fréquenter mes sœurs il y a plusieurs années. Aimer sa famille, c’est l’accepter comme elle est sans chercher à la changer. J’étais tannée de leurs commentaires désagréables toujours suivis par un « Ben non c’est une blague! » Je sais reconnaître les blagues, et la vie avec mes sœurs n’en était pas une. La vie est si courte, alors vivons là pendant qu’elle passe!

Philomène

Je partage votre propos bien que je sache que pour plusieurs, la seule pensée de rompre avec leur famille est totalement inenvisageable, même si c’est l’unique moyen d’avoir la paix.