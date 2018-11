Coupes en francophonie : Doug Ford lâche du lest

Dans ce qui a l’air d’un début de concession envers les Franco-Ontariens, le gouvernement conservateur de Doug Ford a annoncé vendredi soir que le poste de Commissaire aux services en français allait demeurer... mais sous la direction de l’Ombudsman provincial.

Ce n’est pas la victoire que les Franco-Ontariens attendaient. Mais Doug Ford semble lâcher du lest.

Après avoir annoncé la mise à mort du poste de Commissaire aux services en français, le chien de garde des quelque 620 000 francophones de la province, Doug Ford propose maintenant de conserver le poste.

Mais le « nouveau » commissaire travaillera « sous les auspices du bureau de l’ombudsman » plutôt que d’être totalement indépendant comme c’est le cas actuellement. Difficile de savoir comment le gouvernement parviendra, dans ce cas, aux économies espérées.

Dans un geste-surprise, M. Ford annule aussi sa décision, remontant à juin, d’abolir le ministère des Affaires francophones. Il veut aussi embaucher quelqu’un pour le conseiller en matière d’affaires francophones.

Pas question toutefois d’aller de l’avant avec l’Université de l’Ontario français, doté d’un budget de démarrage de 11 millions par an pendant 7 ans.

« J’attends avec impatience le jour où l’état des finances publiques nous permettra d’aller de l’avant avec des projets comme celui de l’université de langue française, a souligné la ministre Mulroney dans un communiqué. Je resterai une ardente défenseure de cette université, pour et par les francophones, de sorte que, dès que nous serons en mesure d’en entreprendre la construction, le projet pourra être amorcé. Bien que la réalité de la situation financière de notre province ne permette pas la création d’une nouvelle université autonome de langue française à l’heure actuelle, je vais continuer d’appuyer des modèles d’enseignement qui répondent aux besoins des étudiantes et des étudiants francophones et de la communauté francophone. »

Reste à voir comment la communauté franco-ontarienne, qui se mobilise actuellement en vue de contester par tous les moyens les décisions du gouvernement Ford, réagira à cette annonce.

L'Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) organise une conférence de presse d'urgence dans ses bureaux, à 18 h 30. Le président de l'AFO, Carol Jolin et Amanda Simard, la députée conservatrice de Glengarry, Prescott et Russell prendront la parole.

La nouvelle ne satisfait pas la ministre fédérale des Langues officielles, Mélanie Joly. « Clairement, il va falloir continuer à mettre de la pression. », a-t-elle déclaré en point de presse après avoir discuté avec Mme Mulroney.

« Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues en ce moment », a dit Mme Joly.