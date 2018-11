Les 15 meilleures aubaines mode pour le «Black Friday» 2018

Le moment tant attendu de l’année est ENFIN arrivé: le Vendredi fou, qui a lieu le 23 novembre cette année, est à nos portes et c’est l’occasion parfaite pour trouver ses tenues des Fêtes, en plus de s’armer de pièces tendance en rabais pour la saison froide.

Sans plus attendre, vous devez absolument sauter sur ces 15 meilleurs deals mode durant le Black Friday:

1. Levi’s sur Amazon

Si c’est le moment de l’année où vous êtes dû pour faire une razzia de jeans, impossible de passer à côté de la section denim d’amazon.ca, puisque le détaillant en ligne offre jusqu’à 50% de rabais.

En ce qui a trait aux meilleurs deals, on retrouve, entre autres, notre marque préf Levi’s. Notre coup de cœur? La paire de jeans skinny 501 qui est à 78 $ à la place de 108 $.

www.amazon.ca

2. Joe Fresh

Comme le «puffer» est LA tendance incontournable en matière de manteau cette saison, on s’empare sans hésiter de l’un de la marque Joe Fresh qui sera plus qu’abordable le jour du Vendredi fou, à seulement 19 $ pour les femmes et 29 $ pour les hommes.

www.joefresh.com

3. Forever 21

Déjà que la marque de vêtements offre des items vraiment pas chers, vous aurez droit à un 30 % additionnel sur tout ce qu’on retrouve sur leur site web le jour du Vendredi fou. Code promo: TGIBF.

www.forever21.com

4. Matt & Nat

Du 23 au 26 novembre, obtenez jusqu’à 25 % de rabais sur certains modèles et couleurs sélectionnées comme les sacs vraiment cool de la marque.

www.mattandnat.com

5. Calvin Klein sur Amazon

Si pour vous la brassière de sport est votre meilleur allié quand vous allez au gym ou tout simplement, dans votre vie quotidienne pour avoir un look sporty, vous serez heureuse d’apprendre que tous les sous-vêtements de Calvin Klein sont à rabais jusqu’à 50 % sur le site d’amazon.ca.

Magasinez la brassière et la culotte CK: ICI.

www.amazon.ca

6. Frank And Oak

Comment passer à côté de l’une de nos marques favorites qui offrent, du 21 au 25 novembre, 30 % sur tout en ligne, même sur les articles en soldes. YAS! Code promo: BLACKFRIDAY30.

www.frankandoak.com

7. La Baie

Du 23 au 27 novembre, profitez de la livraison gratuite en ligne. Les 200 premières personnes à se déplacer en magasin (7 h a.m) auront droit à une carte cadeau de 20 $.

Les rabais à surveiller samedi et dimanche: jusqu’à 60 % de rabais chez Topshop, 50 % sur les vêtements Vero Moda et Missguided, jusqu’à 40 % sur les jeans Levi’s ainsi que 15 % sur les bottes Ugg et Hunter.

www.labaie.com

8. Reitmans

En plus d’offrir des pièces hyper abordables, la marque offre 40 % sur tout en magasin vendredi et samedi.

www.reitmans.com

9. H&M

Du 23 au 25 novembre, c’est l’occasion parfaite pour aller magasiner votre kit de Noël chez H&M, puisque tous les vêtements et accessoires seront à 30 % (excluant les items déjà en solde), en plus de certains articles en rabais à 5$.. En ligne, vous pourrez profiter de 15 %!

www.hm.com

10. L’intervalle

Parce que leurs chaussures sont toujours on point, on profite d’un 25 % supplémentaire sur tous les items le jour du Vendredi fou. Code promo: black25

www.lintervalleshoes.com

11. Aritzia

Du 22 au 26 novembre, profitez de 50 % de rabais sur tous les vêtements automne-hiver d’Aritzia en ligne et en magasins.

www.aritzia.com

12. blush lingerie

Il est venu l’heure d’investir dans votre kit de lingerie de l’année, puisque tout est à 50 % sur blush lingerie et en plus, le 6e article que vous achetez est gratuit.

www.blushlingerie.com

13. Aldo

Le magasin de chaussures et d’accessoires offre des mégas rabais du 22 au 26 novembre: 50 % sur le prix original des articles en solde et 20 % sur tous les items réguliers.

www.aldoshoes.com

14. Bonlook

Du 20 au 27 novembre, Bonlook offre les montures Imagine et Henri, leurs meilleurs vendeurs, à 95 $.

www.bonlook.com

15. Call It Spring

On se rend directement chez Call It Spring pour se procurer une paire de bottes d’hiver tendance, puisque tout sera à 30 % de rabais le jour du Black Friday. Yay!

www.callitspring.com

