Les Fêtes en famille

« C’est un beau trip. Il y a plein de choses qu’on a rodées et qu’on sait qui marchent. On a passé le bout stressant. Là, maintenant, on a hâte », raconte Pierre Hébert, rencontré sur le tapis rouge de la première du spectacle de Martin Vachon, au Théâtre Saint-Denis, jeudi dernier.

Ensuite ? Le repos total. Car les spectacles et le tournage de la nouvelle émission Ceci n’est pas un talk-show terminés, l’humoriste profitera de la période des Fêtes pour s’offrir du bon temps auprès de ses enfants, Agnès, 3 ans, et Alfred, 1 an. Et chose certaine, la famille n’est pas sur le point de s’agrandir de sitôt.