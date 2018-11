Les Foreurs refont le coup aux Remparts

Décidément, ces clubs de l’Abitibi sont imbattables! Malgré un retour endiablé en deuxième période, les Remparts ont été incapables d’achever les Foreurs de Val-d’Or qui se sont sauvés avec une victoire de 3-2 en prolongation, vendredi soir, au Centre Vidéotron.

C’est Alexandre Couture qui a permis aux Foreurs de célébrer un troisième gain en autant d’affrontements cette saison entre les deux équipes avec son deuxième filet de la soirée après s’être servi de sa vitesse et avoir glissé le disque entre les jambières de Dereck Baribeau. Ce dernier a stoppé 22 rondelles à son retour au jeu.

Les Remparts ont encaissé un troisième revers de suite alors que les Foreurs ont prolongé à quatre leur série de succès. Depuis le début de la saison, Québec a perdu l’ensemble de ses duels (6) contre Val-d’Or et Rouyn-Noranda!

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas marqué et de marquer un but en prolongation, c’est bon pour la confiance. On est une équipe de caractère et ce n’est pas parce qu’on est dans une bonne passe qu’on va s’asseoir là-dessus», a réagi Couture, un natif de Québec qui a grandi à Granby.

Le scénario a failli tourner à l’avantage des locaux quand Matthew Grouchy a sonné les cloches à la gauche du gardien Jonathan Lemieux avec un tir à bout portant en surtemps. Ce même Grouchy avait raté une chance en or en troisième lors d’une période où les Diables rouges ont visité trois fois le cachot.

«On n’a pas été capable de marquer le but qui leur aurait fait mal. Plusieurs joueurs ont eu des chances [...] On a pris une mauvaise punition en zone offensive et ils ont marqué [le but égalisateur]. Avec six minutes de pénalité, tu brises ton momentum», a reconnu l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy.

Caron de retour

Auteur de deux buts, Kurashev avait retrouvé pour l’occasion un partenaire familier en Thomas Caron, rappelé de son club junior AAA, pour compléter son duo avec Aleksei Sergeev. Caron, 18 ans, avait bien fait à son premier séjour de la campagne vers la fin octobre, forçant la main à Patrick Roy qui avait ensuite confirmé qu’il se joindrait à l’équipe sur une base régulière à compter de janvier.

Caron sera aussi en uniforme dimanche lors de la visite de l’Armada de Blainville-Boisbriand dans ce qui sera son septième de dix matchs auxquels il a droit comme joueur affilié.

En comptant le match d’hier, les Remparts ont secoué les cordages six fois durant leur présente séquence.

«Je ne sais pas si les joueurs se mettent de la pression pour marquer, mais je serais déçu d’entendre ça. Les attentes n’étaient pas nécessairement élevées pour notre équipe. Si les joueurs se concentrent sur leurs statistiques, je ne suis pas certain qu’on pense de la bonne façon. On n’a aucune raison d’être tendus autour du filet. Cela dit, j’aimerais qu’on joue avec plus de mordant proche du filet», a expliqué Roy.

Son vis-à-vis Pascal Rhéaume avait donné une directive claire à ses joueurs avant la rencontre.

«On savait que Baribeau faisait son retour et notre mission était de lancer le plus possible. Maxence Guénette, un gars de Québec [NDRL : Saint-Jean-Chrysostome], a marqué un gros but sur l’avantage numérique [en début de troisième]. On étirait nos shifts un peu trop en deuxième. Ça a été le point tournant de partir avec un avantage numérique en troisième», a observé le pilote des Foreurs.

En vitesse

Blessé au cou, le défenseur Étienne Verrette a raté le rendez-vous pour les Remparts alors que l’attaquant Spencer Blackwell a été retranché de l’alignement...

L’entraîneur-chef des Foreurs, Pascal Rhéaume, ne s’attend pas à pouvoir compter sur les services du défenseur David Noël avant les Fêtes. L’espoir des Blues de St. Louis est sur la touche depuis qu’il a été atteint à l’œil droit le 3 octobre dernier face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Il rencontrait un spécialiste, hier, à Québec, pour subir une évaluation... Des dizaines de partisans aux couleurs vert et or étaient bien visibles derrière le banc des Foreurs qui alignent quatre joueurs de la région de Québec...