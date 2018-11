Les meilleures offres du Vendredi fou 2018

Pour plusieurs, le Vendredi fou, qui a lieu le 23 novembre cette année, est le moment idéal pour acheter tous ses cadeaux de Noël. Pour d’autres, c’est l’occasion rêvée de faire le plein de vêtements, de renouveler quelques articles pour la maison ou de se procurer les derniers gadgets technos à bas prix.

Magasinez en ligne les rabais les plus alléchants du Black Friday offerts chez nos détaillants canadiens.

Pour la maison

1. Décorations de Noël

Enjolivez votre sapin avec cette sélection d’ornements plus originaux les uns que les autres. Choisissez parmi vos personnages préférés, qu’ils soient rétro comme Peter Pan, Winnie l’ourson et Scooby Doo, ou encore contemporains comme Wonder Woman et Groot. Profitez de 15% de rabais sur les articles qui ajouteront la touche finale à votre décoration des Fêtes! Tous les membres de votre famille y trouveront leur compte!

Décoration de Noël à 15% de rabais sur Amazon.ca. Achetez en ligne.

2. Aspirateur Dyson

Vous en rêvez depuis longtemps? Chez La Baie d’Hudson, l’aspirateur Big Bowl de Dyson bénéficie d’une réduction de 200$. D’ailleurs, plusieurs centaines d’articles sont soldés dans la section Maison.

Aspirateur Dyson chez La Baie d’Hudson à 399,99$ au lieu de 599,99$. Achetez en ligne.

3. Serre pour fines herbes

Voici une idée aussi originale que pratique! Plus question d’attendre le mois de juin pour profiter des herbes fraîches du potager. Avec cette mini serre intérieure, vous pourrez cultiver vos herbes préférées à l’intérieur et les déguster toute l’année. La culture d’herbes fraîches est encore plus simple avec ce jardin hydroponique puisque la température et la luminosité sont programmables. Voilà un cadeau dont le plaisir s’échelonne toute l’année durant.

Serre pour fines herbes de AeroGarden à 129,95$ au lieu de 199,95$. Achetez en ligne.

4. Tapis coloré

Wayfair propose jusqu’à 80% de rabais sur les articles soldés, en plus de la livraison gratuite.

Tapis à 132,99$ au lieu de 432,99$. Achetez en ligne.

5. Ensemble de draps de coton luxueux

Épargnez dans tous les départements chez Linen Chest. Profitez également de 30% supplémentaire sur toute la literie, incluant les articles déjà soldés.

Ensemble de draps à 48,97$ au lieu de 249,95$. Achetez en ligne.

Mode pour tous

6. Manteau d’hiver douillet

Du 23 au 25 novembre, les manteaux matelassés sont en solde chez Joe Fresh. Choisissez parmi les modèles pour femme, pour homme et pour enfants.

Manteau pour femme à 19$ au lieu de 39$. Achetez en ligne.

7. Pantalon en molleton

Voici de quoi équiper votre sac de gym à bas prix! Under Armour offre 30$ de rabais avec tout achat en ligne de 100$ et plus. Notez qu’une vaste sélection de vêtements chauds en molleton sont aussi offerts à 30% de rabais. Pour l’occasion, la livraison est gratuite!

Pantalon de Under Armour à 35$ au lieu de 55$. Achetez en ligne.

8. Robe colorée

Profitez de 30 % de rabais sur TOUT chez Frank And Oak grâce au code promotionnel BLACKFRIDAY30. Faites vite, cette offre prend fin en matinée le 25 novembre, à 9h59.

Robe à 69,99$ au lieu de 99,50$. Achetez en ligne.

9. Sac à dos élégant

Du 23 au 26 novembre, obtenez jusqu’à 25 % de rabais chez Matt & Nat sur certains modèles et sur les couleurs sélectionnées de leur collection écoresponsable.

Sac à dos Matt & Nat à 105$ au lieu de 140$. Achetez en ligne.

*Les articles à rabais sont assujettis à des changements sans préavis et sont en vigueur au moment de la publication.