Les passions culinaires de l’animatrice vedette

Isabelle Racicot est une femme de passion, elle aime ou n’aime pas, mais quand elle aime, c’est pour la vie. Isabelle anime joyeusement l’émission Je suis chef, sur les ondes de V Télé, les lundis à 20 h en compagnie des juges tels que : Bob le Chef, Danny Smiles, Mathieu Cloutier, Geneviève Everell et Kimberly Lalouz. Une émission savoureuse pour une animatrice qui aime beaucoup la cuisine, un mariage naturel donc. Côté cuisine, Isabelle est une sirène ; poissons et fruits de mer comblent cette gourmande assumée.

Questionnaire gourmand

Présente-moi ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi.

J’ai un sous-plat de ma grand-mère, c’est vieux, plus de 40 ans, des années 1970. Pour te dire la vérité, ce n’est pas très joli, pas du genre chic vintage très à la mode aujourd’hui. Non non, c’est un peu dépareillé avec le reste de ma vaisselle et pas très esthétique.

Mais c’est un accessoire auquel je tiens beaucoup. J’ai le sentiment qu’elle est toujours avec moi, une forme d’hommage et de respect. C’est très important pour moi.

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans ta cuisine

Mon robot culinaire. C’est un cadeau de fête de Patricia Paquin. Ça aussi je m’en sers tout le temps, c’est bien pratique. Aussi, j’ai eu dernièrement une série de couteaux, un autre beau cadeau de fête. Bien cuisiner avec de bons couteaux, c’est indispensable. Je m’en rends bien compte dans l’émission Je suis chef.

Pour toi, une soirée et un repas parfaits, c’est quoi ?

Profiter au maximum de mes invités. Je m’organise pour que tout soit préparé, pour faire la fête avec eux. Pour la petite histoire, nous sommes avec mes voisins de bons amis et nous nous recevons très régulièrement. Nous mettons beaucoup d’énergie et de plaisir à prévoir des plats et des recettes que nous tenons absolument à faire goûter au groupe. C’est une activité festive, sociale et amicale que nous chérissons beaucoup. Avec ce concept de partage, nous mettons tous les plats sur la table.

J’ai refait ma cuisine au cours des dernières années avec un îlot, avec l’envie de tout mettre dessus afin que tout le monde pige dans les plats, un truc très convivial.

Que pourrions-nous y retrouver par exemple ?

Pailles aux fromages, charcuterie, fromages, tartare au thon et de saumon sur toast, des noix mélangées... Pour suivre, un poulet mariné, en accompagnement du riz comique, ma voisine l’appelle comme cela, car je mets plein de choses différentes dedans. Légumes grillés ou braisés et de la salade obligatoirement. Les enfants aussi sont bien heureux de goûter nos préparations culinaires, surtout lorsque vient le temps de déguster les biscuits (que vous pouvez retrouver sur picoum.com), mes fameux choco crunch.

Photo Adobe Stock

Je fais souvent aussi des sablés aux framboises, des brownies et même la croustade aux pommes de Louis-François Marcotte.

Essayes-tu tes recettes avant de les servir à tes invités ?

J’ai déjà tenté ma chance, même plusieurs fois, il faut dire que je suis audacieuse. C’est souvent bon, et même si ce n’était pas le cas, mes amis ne m’en tiendraient pas rigueur.

Raconte-moi une réalisation culinaire dont tu es le plus fière.

Photo Adobe Stock

Mes préparations de plats mexicains. Avec un bon porc braisé et effiloché, c’est toujours un gros succès auprès de tout le monde. Les enfants aussi adorent ce genre de cuisine très savoureuse.

Meilleure expérience culinaire à vie ?

Photo courtoisie

Mon expérience gastronomique en voyage en Israël. Nous avons tellement bien mangé partout à tous les repas. La fraîcheur des produits, la gentillesse des gens que ce soit pour un petit comptoir, petit bistro, grande table, boutiques gourmandes... tout était incroyable.

Photo courtoisie

Le restaurant Tempo au Paradisus Cancún du chef Martin Berasategui, Oh la la ! C’était fantastique, même les vins en accord avec les plats, un vrai délice.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite ?

Beaucoup de nourriture du monde entier, ma mère était une femme aventureuse, nous avons même eu une période macrobiotique, pas particulièrement agréable pour moi, mais pour le reste, c’était superbe. Une cuisine du monde, des baklavas entre autres qu’elle faisait à merveille. Elle m’a transmis l’idée que dans la vie, il faut s’ouvrir au monde, même celui de la cuisine.

As-tu un rêve culinaire ? Par exemple, un resto où tu souhaiterais aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

Voyage en Italie. Je rêve de faire ce voyage depuis très longtemps. Une amie d’enfance m’invitait souvent et d’y voir l’ambiance à table et la fête autour de la nourriture m’a toujours fascinée. J’ai très, très hâte d’y aller un jour.

Son carnet d’adresses

♦ Tes restos préférés ?

Je suis une fan de Danny Smiles, le chef du restaurant Bremner et juge à l’émission Je suis chef. Il faut dire que j’adore le poisson et les fruits de mer. Alors au Bremner, je suis comblée. Aussi, j’aime beaucoup le poulet frit du Bird Bar. Un péché de gourmandise.

Photo courtoisie

Le Kitchen galerie, pour bien manger dans la bonne humeur et bien sûr Chuck Hughes du restaurant le Garde Manger.

♦ Resto préféré pour sortir en tête-à-tête ?

Cru bar à huîtres St-Lambert, tout y est délicieux, avec une cuisine encore marine, mais aussi très délicate. Nous allons souvent mon conjoint et moi au Bocado grill à Greenfield Park. C’est très agréable. On s’installe au bar et on relaxe vraiment.

♦ Resto préféré pour vos sorties en groupe

Le Shack du pêcheur, à La Prairie, sans prétention, mais très bon. Sushi à la maison si vous voulez rassembler du monde à la maison. Rôtisserie Panama, petit restaurant grec de cuisine simple et franchement délicieuse.

♦ Boutique gourmande préférée ?

Boucherie Sévelin à Longueuil pour la fameuse bavette de bœuf marinée. Épicerie chez Yotta à Boucherville, ils ont même fait une salade qui porte mon nom (la salade Racicot). Je vais aussi très souvent à la Fromagerie Hamel, pour mon amour du fromage et évidemment, à L’amour du pain à Boucherville, pour leur sublime pain de graines de citrouille et canneberge. Le gâteau au rhum réalisé par Elizabeth Vargas, c’est une folie.

♦ Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

Le restaurant Sepia à Chicago, chic et délicieux. Aussi, Bar Pitti, un petit restaurant familial italien dans Greenwich Village. La cuisine est simple, mais très savoureuse.

♦ Vin préféré ?

J’aime le vin portugais, puissant, rond, ample. En blanc, je suis plutôt Chablis.

♦ Produits culinaires chouchou ?

Humus, pizza, homard, fruits de mer, crème brûlée, café. Pour le café, je dois avouer que commencer une journée sans café est impossible pour moi. Je suis accro à ma machine Jura, et en un clic, mon booster de la journée coule dans ma tasse, bonheur.

♦ Recette fétiche ?

Photo Adobe Stock

Tomate Burrata, c’est pas mal italien mon truc, car j’adore cette cuisine. Sinon, les poissons et fruits de mer comme déjà mentionnés, le saumon, les huîtres chaudes Rockefeller...

♦ Gourmandise coupable ?

Tablette de chocolat, sucrerie, Mama choco amande au chocolat. Les brownies fleur de sel de Juliette et Chocolat, j’en achète plein et je les conserve dans mon congélateur pour mes fringales.

♦ Ton style de cuisine préféré ?

Méditerranéenne, car tout ce qui entoure la cuisine du bassin méditerranéen me comble : sa simplicité, sa fraîcheur et le sentiment de soleil perpétuel dans cette cuisine savoureuse.