Marc-André Fleury éteint les Flames

Le gardien Marc-André Fleury n’a rien donné aux Flames de Calgary et les Golden Knights l’ont emporté 2 à 0, vendredi, à Vegas.

Il s’agit d’un quatrième blanchissage pour le Québécois en 2018-2019, ce qui représente un sommet dans la Ligue nationale de hockey. Fleury mène également ses confrères sur le plan des victoires avec 11.

Contre les Flames, le natif de Sorel a réalisé 29 arrêts, dont plusieurs spectaculaires. La formation de l’Alberta connaissait une bonne séquence avec trois victoires consécutives, dans laquelle elle a marqué un impressionnant total de 17 buts.

Offensivement, c’est Alex Tuch qui a été la vedette chez les Golden Knights. L’Américain de 22 ans a inscrit le premier but des siens et a fourni une passe décisive sur le premier but de la saison de Colin Miller.

Devant la cage des perdants, David Rittich a fait face à 28 lancers. Ce dernier n’avait pas connu la défaite depuis six rencontres, soit le 23 octobre dernier dans un revers de 3 à 2 contre le Canadien de Montréal.