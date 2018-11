Marie-Michèle Gagnon est comme à la maison

Ce n'est pas Lac-Etchemin, mais ça y sera presque. Marie-Michèle Gagnon aura l'impression de skier chez-elle samedi à la Coupe du monde de ski alpin au Vermont.

Plus de 30 000 spectateurs sont attendus au pied de la montagne de Killington pour le slalom géant de samedi et le slalom du lendemain. C'est le week-end sacré de l'Action de grâce aux États-Unis et avec la favorite du pays, Mikaela Shiffrin, qui s'élancera dans les deux épreuves, Gagnon et l'équipe canadienne trouveront dans l'est du continent américain une ambiance unique dans le circuit.

«Ce qui est le «fun» avec cette foule qui est à moitié américaine et à moitié canadienne, c'est qu'elle encourage chacune des skieuses, peu importe son pays. Ça change avec ce qu'on voit en Europe», explique la skieuse de 29 ans.

«Je me souviens d'une course en Autriche. J'étais arrivée au bas de la piste et il n'y avait eu aucune réaction de la foule. À ce moment-là, j'étais déçue parce que je pensais avoir réussi un mauvais chrono. Pourtant, c'est moi qui étais première de la manche! Ça prouve comment les spectateurs et les médias dans les pays qui sont des puissances du ski, comme en Suisse, peuvent être durs pour leurs skieurs. Ils sont obligés d'avoir du succès. Pourquoi ajouter de la pression sur des athlètes?», partage l'aînée de l'équipe canadienne, jamais en panne de questionnement sur son sport.

Maintenant prête

C'est dans cet environnement favorable que Marie-Michèle Gagnon renouera avec la compétition depuis le slalom géant disputé en ouverture de la saison, il y a un mois à Sölden en Autriche, où elle n'avait pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche. Le manque avoué de préparation dans sa transition définitive vers le géant et les disciplines de vitesse explique cette déveine, ce qu'elle croit avoir corrigé avec l'entraînement des dernières semaines.

«Sölden est un parcours qui tire beaucoup et ça a permis d'enlever les papillons que j'avais. Ça a servi de bon test physique et mental pour vérifier si mon genou était bien rétabli», dit-elle.

Pas de hantise

Une année s'est écoulée depuis qu'elle a subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit, lors d'une descente d'entraînement à Lake Louise. Son retour à un haut niveau après une rééducation de sept mois l'a réconciliée avec son métier depuis cet accident qui lui avait fait rater les Jeux olympiques de Pyeongchang.

«Je ne dirais pas que je suis hantée (par cette blessure) et les situations où j'y pense sont rares. Ça peut arriver lorsqu'il y a du blizzard ou moins de lumière sur un parcours, mais quand le ciel est bleu et que la neige est belle, je n'y pense pas. Ça prend quand même un certain temps avant de se libérer de ce fardeau.»

Parmi les sept concurrentes canadiennes sur les pentes du Vermont, trois autres Québécoises accompagnent Gagnon, soit Laurence St-Germain (slalom), Valérie Grenier (géant) et Mikaëla Tommy (les deux épreuves).