Mettez les couverts!

Les enfants rentrent de l’école, affamés, les invités sont sur le point d’arriver ou bien la sonnerie du four annonce que le repas est prêt... Il est l’heure de dresser les couverts !

Convivialité

Photo courtoisie, Linen Chest

Ellen DeGeneres propose cet ensemble de couverts par Royal Doulton, à la fois moderne et décontracté, qui donne envie de prolonger le déjeuner jusqu’au dîner, et le souper jusqu’à tard en soirée. Évoquant la convivialité, les festins entre amis et les repas à la bonne franquette, ces couverts vous feront avouer que recevoir, ce n’est pas compliqué !

Divine dorure

Photo courtoisie, Linen Chest

C’est en toute simplicité, à travers ses lignes d’une grande pureté, que cet ensemble de couverts ajoutera une riche touche dorée à votre table. Imaginez ces couverts autour de la porcelaine bordée d’un ruban doré et de la verrerie des grandes occasions. Ensemble, ils feront des étincelles ! N’hésitez pas à aussi les utiliser tous les jours !

Chic noir

Photo courtoisie, West Elm

Voilà un ensemble de couverts en acier inoxydable mariant des lignes élégantes et une finition noire, qui aura fière allure sur une table contemporaine. Déposés sur le bois, près de la vaisselle blanche et des linges de table dorés ou argentés, ces couverts créeront un effet saisissant. Ils trouveraient tout aussi bien leur place sur une nappe à carreaux de style rétro.

Style vintage

Photo courtoisie, Linen Chest

Cet ensemble de couverts Ridge au charme vintage, en acier inoxydable, est forgé et noirci aux poignées, pour apporter un aspect rustique à votre table. Ils s’harmoniseront à merveille aux matières brutes et naturelles qui agrémenteront votre décor gourmand. N’ayez crainte, ce couvert résiste au lave-vaisselle d’aujourd’hui !

Romantisme

Photo courtoisie, Stokes

L’or rose, quelle romantique couleur pour des couverts en acier inoxydable ! Elle inspire les tête-à-tête en amoureux, les fleurs sur la table et les coupes à champagne, mais peut aussi traduire la joie de se retrouver en famille à chaque repas. Utilisez ces couverts en compagnie des personnes que vous aimez !