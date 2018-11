Projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine: le MTQ dévoile les noms des consortiums qualifiés

Deux consortiums se sont qualifiés pour soumettre des propositions pour le projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entre Montréal et la Rive-Sud.

Il s’agit de l’entreprise nommée «Relais St-Laurent», composée de SNC-Lavalin Grands Projets Inc., EBC Inc. et SNC-Lavalin Capital Inc, et de «Renouveau La Fontaine», comprenant Eurovia Infra, Pomerleau Inc., I&S Mobility-Way Inc. et Dodin Campenon Bernard S.A.S.

L'appel de qualification avait été amorcé le 6 juin dernier et les entreprises intéressées avaient jusqu'au 12 septembre pour soumettre leurs candidatures, a souligné le ministère des Transports, vendredi, en annonçant les noms des consortiums qualifiés pour participer à l'étape suivante, soit l'appel de propositions.

Cet appel de propositions devrait être lancé à l’hiver 2019 et s'échelonner sur un peu plus d'un an, a indiqué le ministère.

«Ce processus vise à sélectionner le soumissionnaire dont la proposition répond le mieux aux exigences établies par le gouvernement, a indiqué le MTQ. La proposition inclut notamment: un projet technique détaillé, une offre de prix, les garanties requises et la démonstration de sa capacité à obtenir un financement. L'évaluation de ces propositions permettra par la suite de déterminer le consortium auquel le contrat sera attribué.»

Sur le site internet dédié au projet, on peut lire qu’«il est encore trop tôt pour établir un échéancier détaillé», mais qu’«il est toutefois certain que les travaux ne débuteront pas avant l’ouverture du nouveau pont Champlain». Celle-ci devait avoir lieu le mois prochain, mais elle a été repoussée de plusieurs mois.

Les travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine devraient durer quatre ans. Le projet comprendra notamment la réfection de différentes composantes du tunnel, dont la chape de béton, les murs, la voûte, les joints, et le drainage; la reconstruction de la chaussée de béton de l'autoroute 25 de part et d’autre du tunnel entre l’île Charron et la rue Sherbrooke à Montréal; la modernisation des systèmes électriques, d’éclairage, de ventilation, de surveillance et de communication; l’ajout de protection contre les incendies; et la mise en place de mesures d'atténuation en transport collectif.

Le coût du projet n’a pas encore été confirmé, mais au début de 2017, lors de l’étude des crédits du MTQ, le ministre des Transports de l’époque, Laurent Lessard, avait évoqué un budget de 1 milliard $.