P’tite journée

À sept heures moins quart, le monde est fin à l’entrée du pont Champlain. L’entrecroisement des bagnoles est poli et courtois à travers les travaux et travailleurs. Il fait -15 °C et la boucane blanche des véhicules nous fait nous croire en février, même si on n’est même pas encore en décembre. Huit heures tapant, je suis au CHUM, l’impressionnant, et je dis bravo. Le système numérisé, la gentillesse et la délicatesse ainsi que la propreté des locaux neufs, c’est réconfortant. Mais, je ne m’en sortirai pas, je devrai être opéré prochainement. Je ne vous explique pas, c’est trop long. C’est pas grave, mais c’est plate et ça ne me tente pas. Il n’y a personne qui saute au plafond en apprenant une telle nouvelle, même du docteur Stéphane Elkouri, le meilleur chirurgien au monde. Je vois le topo. Fin du hockey trois fois par semaine, un mois et demi de convalescence et 14 000 explications justifiant que je marche comme mon grand-père Durand.

SURPRISE !

En après-midi, je passe à l’Institut de Cardiologie qui, en rénovation presque totale et agrandissement, est encerclé de grues, machins trucs et d’ouvriers cagoulés. Mais avant, chemin faisant après un dîner au Capri, bang ! Angle Charlevoix et Notre-Dame, je me fais rentrer dans le derrière. Une « petite minute d’inattention ». Je lui aurais grafigné les yeux. Que voulez-vous ! Un accident, c’est un accident. Pas de dommage, mais ça donne un maudit coup.

À l’Institut, tout s’est bien passé, de beaux résultats et j’étais content de revoir Peter Guerra, mon cardiologue, le meilleur au monde. La preuve est qu’il soigne aussi Réjean Tremblay, le nouveau marié. Ma carte-soleil est encore chaude.

PETIT TAS

Donald Trump joue au golf en fin de semaine. Ne le laissez pas marquer les points.

Coudonc, c’est-tu Doug Ford qui prépare nos factures d’électricité, maintenant ?

Peut-on se taire dans toutes langues ?

Je vous souhaite une fin de semaine fédérale. Ne faites rien et dépensez.

Hydro demande une réduction de consommation. Ça fait toujours drôle de voir les mots « Hydro » et « réduction » dans la même phrase.

À DEMAIN

Le vieillissement, ça arrête quand ?