Steven Butler à Rimouski

RIMOUSKI | Alex Tanguay et Éric Boucher, respectivement propriétaire et patron de l’Océanic de Rimouski, vivent un grand stress depuis le début de la semaine. Ils doivent gérer tous les imprévus de la présentation d’un important gala de boxe professionnelle.

Les choses vont bien, mais le défi est immense. Convaincre tous les sportifs d’une région de se déplacer jusqu’à Rimouski dans un mois de novembre neigeux et venteux.

Ça devrait être le cas pour Steven Butler et pour le tout jeune Saddridin Akhmedov et le gigantesque poids lourd Arslanbek Makhmudov. Aussi bien aller les voir tout de suite à Rimouski parce que ça se pourrait qu’ils se retrouvent à Vegas ou à New York un de ces soirs.