Sur les traces de Macaulay Culkin

« Ma fille s’est déjà mise à écouter des films de Noël. Elle s’est mise à écouter Home Alone 1 et 2, et le deuxième est à Manhattan et elle m’a regardée et m’a dit : “Maman, je veux aller à New York”. Alors, on pourrait faire une petite escapade. Cela pourrait être sympathique », raconte spontanément Patricia Paquin, au bras de son conjoint Louis-François Marcotte à la soirée Affaire Papillon de l’Hôtel Place d’Armes.