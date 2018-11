Toutes les nouveautés que vous ne devez absolument pas manquer sur Netflix en décembre

Le temps des Fêtes, c'est le moment idéal pour écouter tout plein de séries et de films, mais il faut savoir faire les bons choix!

Voici donc les nouveaux titres les plus excitants qui arrivent sur Netflix en décembre:

7 décembre

Dumplin’

Mettant en vedette Jennifer Aniston, Dumplin’ raconte l’histoire d’une adolescente qui a confiance en elle, malgré l'intimidation dont elle souffre. Elle habite avec sa mère, une ancienne reine de beauté jouée par Jennifer, qui la surnomme Dumplin’. Inspirée par le passé de sa maman, la jeune fille décide de participer à un concours de beauté pour défier les normes sociales. On a hâte de le voir!

Mowgli

Eh oui, un autre film qui s’inspire du Livre de la jungle, mais celui-ci est réalisé par Andy Serkis, l’acteur qui joue Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Cette fois, on se concentre un peu plus sur le jeune garçon Mowgli que les animaux, et les images semblent magnifiques!

Nailed It: Holiday

Le concept de cette émission est génial: des apprentis pâtissiers qui n’ont aucun talent s’affrontent. Au lieu de déterminer qui est le meilleur, c'est plutôt qui sera le moins pire! C’est toujours hilarant, surtout parce que l’animatrice est excellente et que les résultats sont plus laids les uns que les autres. Cette saison se concentre sur des desserts sous la thématique du temps des Fêtes.

Plan Coeur

Cette série française de 8 épisodes suit un groupe de trois amies dont l’une, Elsa, est pas mal découragée de l’amour. Pensant bien faire, une de ses amies engage un homme pour qu’il séduise Elsa. Mais ce qui devait être qu’une simple relation sexuelle devient plus sérieux. Très intrigant!

14 Décembre

Roma

Du réalisateur Alfonso Cuaron (qu'on connaît pour Gravity ou Y Tu Mamá También), Roma suit la vie d’une famille de classe moyenne au Mexique dans les années 70. On imagine déjà les nominations aux Oscars!

The Innocent Man

Si vous aimez les documentaires de style «true crime» comme Making a Murderer, The Innocent Man sera votre prochaine série favorite! C’est l’histoire vraie d’un homme accusé faussement de meurtres en Oklahoma dans les années 80. On a hâte que la bande-annonce sorte!

Tidelands

Cette série australienne a l’air un peu quétaine, mais on a quand même hâte de l'écouter! Surtout parce que ça implique des meurtres, du trafic de drogue et... des sirènes!?

21 décembre

Bird Box

Ce film, mettant en vedette Sandra Bullock, se déroule dans un futur dystopique. Une grande partie de la population a été poussée au suicide par une entité qui a une emprise sur les humains seulement lorsque ceux-ci la regardent. Sandra et ses enfants vont donc tenter de se sauver, mais en gardant leurs yeux fermés pour ne pas être atteints par l'entité. Ça fait peur!

Perfume

Pour rester dans le thème des séries un peu «creepy» qui font peur, Netflix sort aussi cette série allemande de 6 épisodes. L’histoire est assez horrible: un groupe de 6 amis obsédés par les odeurs voient leurs secrets exposés au grand jour quand l’un d’eux meurt. Ok, ce n’est pas festif, mais il en faut pour tous les goûts!

26 décembre

You

On vous en avait parlé il y a de cela un moment, mais cette série qui mélange Gossip Girl et Pretty Little Liars arrive enfin! Pour plus de détails, lisez notre article à ce sujet juste ici!

