Un an après sa mort: «Patrick Bourgeois raconté par...» 39 de ses proches

Près d’un an après la mort de Patrick Bourgeois, il est maintenant possible d’en apprendre encore plus sur la vie remplie du chanteur des BB, grâce aux témoignages de 39 de ses proches dans la biographie Patrick Bourgeois raconté par...

En entrevue à l’émission Denis Lévesque, le journaliste et ami de l’artiste Patrick Delisle-Crevier explique s’être intéressé à ce que les gens avaient à raconter sur Patrick Bourgeois. Et des anecdotes, il y en a eu beaucoup.

Sa conjointe, Mélanie Savard, a bien sûr participé au livre. Elle raconte d’ailleurs sa rencontre avec le chanteur qui était alors au sommet de sa gloire. «J’ai été dure avec lui, avoue-t-elle. Il y avait plein de préjugés sur lui, que c’était seulement un beau garçon, un chanteur de pomme... Les filles étaient toutes attirées par lui, et je ne voulais pas être un numéro. Il avait l’image d’une rock vedette coureur de jupons, et je ne faisais pas partie de cette catégorie de femmes-là.»

Un homme humble

Patrick Delisle-Crevier raconte que Patrick Bourgeois n’était pas quelqu’un de mondain ni quelqu’un d’attaché à son statut de vedette. «Il a fait autre chose pendant un certain temps et il n’était pas malheureux de ça.» Sa conjointe renchérit: «Il ne s’est jamais apitoyé sur son sort, il se considérait chanceux d’avoir vécu ce qu’il avait vécu.»

Mélanie Savard se rappelle même que la vedette des BB a été soulagée quand la folie autour du groupe s’est calmée. «Quand ça s’est apaisé, il était content. Pour lui, c’était trop lourd.»

La «BB Mania», comme l’appelle Patrick Delisle-Crevier, a d’ailleurs été une époque particulièrement stressante pour lui, dit-il. «Il y avait des filles qui cachaient des ciseaux et qui essayaient de lui couper une couette de cheveux, ou de lui arracher un morceau de manteau de cuir. C’est déjà arrivé que des centres d’achat doivent fermer leurs portes parce qu’il y avait trop de monde, et pas assez de sécurité. Je ne pense pas qu’on ait vécu ça depuis dans la musique québécoise.»

Et après?

«Pour lui, c’était trop, se remémore Mélanie Savard. Il avait besoin de bien s’ancrer les pieds, sa liberté et sa vie de famille lui manquaient.»

Après les BB, Patrick Bourgeois est tout simplement passé à autre chose. Il a notamment travaillé dans le domaine de la construction. «Pour lui, c’était de la création», mentionne sa conjointe.

Mais ce n’est pas parce que Patrick Bourgeois a disparu pendant quelques années du paysage musical québécois que ses fans l’ont oublié. «Patrick était encore présent, on savait qui il était.»

Et il est resté présent pour ses fans jusqu’à la toute fin, parce que c’est ce qu’il était. «À un moment, il avait un spectacle à Québec, témoigne Mélanie Savard. Il avait sa chimiothérapie le matin, et il est tout de même parti avec son sac banane et son biberon de chimiothérapie pour y aller.»

«Il dormait toute la journée dans la roulotte, renchérit Patrick Delisle-Crevier. Les gens se demandaient comment il allait faire pour faire son spectacle le soir. Mais quand il arrivait sur scène, la magie s’opérait.»

Trente-neuf personnes, des gens connus et moins connus, se confient dans Patrick Bourgeois raconté par... Sur ses années de rock vedette, sur ses moments plus sombres, sur son retour sur scène, sur son cancer, sur sa mort, et sur les souvenirs qu’il laisse.