Un défi emballant pour Félix Boivin

Après avoir atteint le carré d’as dans l’uniforme des Tigres de Victoriaville, le printemps dernier, le défenseur Félix Boivin n’est pas resté dans l’incertitude bien longtemps en prenant le chemin de Val-d’Or dans les semaines suivantes. Il aurait été certes facile pour lui de se pointer à reculons chez une équipe en pleine reconstruction, mais le vétéran a plutôt arboré l’aventure avec un enthousiasme débordant.

Et force est d’admettre que cette attitude positive paie depuis le début de la campagne alors que le natif du quartier Neufchâtel à Québec avait maintenu une moyenne de près d’un point par match (24 pts en 25 matchs) avant de chausser les patins devant parents et amis contre les Remparts. Il se classait troisième à ce chapitre chez les défenseurs avant le programme d’hier.

«À la fin de l’année [passée], j’étais au courant un peu de la situation des 20 ans. C’était une situation spéciale et on était une dizaine de 19 ans à Victoriaville. Je savais que plein de scénarios pouvaient arriver. Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais super content», a révélé Boivin.

Boivin prend d’ailleurs son rôle à cœur auprès des nombrils verts de l’organisation. Les Foreurs comptent huit joueurs de 16 et 17 ans, eux qui ont effectué un important virage jeunesse l’an passé.

Même si son nom risque de circuler à l’approche de la période des échanges, le petit arrière de 5 pi 7 po ne se fera pas du mauvais sang pour autant. «Ce n’est même pas dans mes pensées. Il arrivera ce qui arrivera. Pour l’instant, je suis vraiment bien ici et j’aimerais ça terminer ma carrière ici.»

Les pros en mire

À 20 ans, Boivin entretient une autre motivation que celle de jouer les mentors sur la patinoire. Il espère que son jeu lui ouvrira les portes du hockey professionnel à l’issue de la campagne, sans quoi les rangs universitaires pourraient s’avérer une option très envisageable.

«Ça passe tellement vite que j’ai encore l’impression d’avoir 17 ans! Je me dois de profiter du moment présent et l’année prochaine, on va voir ce qui va arriver», a-t-il précisé en évoquant l’UQTR comme destination potentielle.