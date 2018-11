Un diachylon pour la presse écrite

L’engagement de 595 millions de dollars sur cinq ans a été bien accueilli par des patrons de presse à bout de souffle. On devrait toutefois s’inquiéter que les propositions ne s’attaquent pas au problème de fond que constitue la fuite des revenus publicitaires vers les géants du web. Pour l’heure, les contribuables compenseront à grands frais la concurrence déloyale des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), qui bénéficient de la complaisance fiscale du gouvernement Trudeau.

La mesure la plus intéressante, c’est ce crédit d’impôt sur la masse salariale destinée à la production de contenu journalistique pour les entreprises de presse écrite. Elle encourage la création de ce que les médias doivent offrir à leurs lecteurs pour les garder.

Un comité devra toutefois être formé pour déterminer quels emplois correspondent à la définition du journalisme, une activité qui a changé. On a davantage recours à la pige, puis les graphistes, programmeurs, webmestres et animateurs de communauté se sont invités dans les salles de rédaction et produisent du contenu. Il faudra en tenir compte.