Un producteur laitier est mort écrasé par un chariot élévateur conduit par son chien

Un producteur laitier du Royaume-Uni est mort de façon atroce l’an dernier quand son chien a poussé un levier de chariot élévateur, faisant en sorte que l’engin s’est dirigé directement sur l’homme 70 ans, qui est mort écrasé.

L’incident s’est produit en juin 2017 sur la propriété de la victime à Hewish, près de Bristol.

Derek Mead était en train de bâtir une rocaille sur son terrain. L’enquête a déterminé qu’il a laissé son véhicule en marche, mais au neutre, sans toutefois activer le frein à main, pour aller ouvrir une barrière sur son terrain. C’est à ce moment que le drame est survenu: le chien, un Jack Russell, qui était demeuré à l’intérieur de l’habitacle du véhicule, aurait sauté sur le levier d’inverseur. Le chariot élévateur aurait alors foncé tout droit sur le fermier, ne lui laissant aucune chance de s’en tirer.

Le décès de M. Mead a été déclaré sur les lieux de l’accident et l’autopsie pratiquée sur sa dépouille a démontré que la cause de la mort est une asphyxie traumatique et des fractures multiples à la colonne vertébrale.

«L’explication la plus probable, à laquelle j’adhère, est que le chien qui se trouvait avec lui dans l’habitacle a par inadvertance activé le levier d’inverseur, causant un mouvement vers l’avant [...], a dit le Dr Peter Harrowing, adjoint du coroner, qui a qualifié cet accident de «très tragique».

«Malheureusement, M. Head a été coincé contre une barrière solide, ce qui a provoqué des blessures auxquelles il n’a pas survécu», a-t-il ajouté.