Une tache pour le journalisme

En plein débat sur l’aide aux médias d’information, le plus grand syndicat représentant des journalistes vient de se mettre un doigt dans l’œil jusqu’au coude. Le syndicat Unifor a lancé une campagne il y a quelques jours annonçant qu’il serait « le pire cauchemar » de Andrew Scheer au cours des prochains mois.

Unifor est un énorme syndicat, de loin celui qui représente le plus grand nombre de journalistes au Canada. L’organisation se vante de représenter plus de 12 000 employés des secteurs du journalisme et des médias.