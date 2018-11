[VIDÉO] Visitez le loft à 1100$ des instagrammeurs Camille DS et Guillaume St-Amand dans Ahuntsic

Camille DS et Guillaume St-Amand sont un jeune couple de photographes, créateurs de contenus et amoureux de voyages.

Grâce à l’agence qu’ils ont fondée ensemble l’an dernier, Our Next Project, les Montréalais cumulent les contrats avec des marques qui les font voyager à travers le monde.

Hawaii, Islande, Californie, Grèce, et plus récemment le Chili, les deux tourtereaux sont constamment sur la «go», caméra à la main.

Lorsqu’ils sont à Montréal, c’est dans un lumineux loft du quartier Ahuntsic qu’ils trouvent refuge.

L’équipe de Silo 57 est justement allée leur rendre visite afin de connaitre leur style de déco, comment ils sont tombés sur ce loft, qu’est qu’ils aimeraient changer pour rendre leur logement encore plus parfait, etc.

Bienvenue dans l’appart de Camille et Guillaume de Our Next Project!

Pssst : si vous les trouvé aussi inspirants que nous, suivez les sur les réseaux sociaux (@cam_ds et @guillaume.stamand)!



Pour visitez les apparts de vos vedettes et incluenceurs préférés, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!