Vins pour faire ou... se faire plaisir

Nous arrivons à la période de l’année où plusieurs d’entre vous cherchent le produit parfait à offrir en cadeau pour votre entreprise.

Le vin est un passe-partout facile et qui fait toujours plaisir. Dans cet ordre d’idées, je me permets quelques suggestions dans toutes les gammes de prix qui faciliteront vos achats des prochaines semaines. Cela étant dit, vous pouvez aussi en profiter pour vous faire plaisir !

Petite note importante à ajouter à la chronique de cette semaine ; les producteurs de vins du Québec ont finalement obtenu après plusieurs années de travail l’indication géographique protégée (IGP) « Vin du Québec ». C’est un grand jour pour l’industrie locale puisque cette reconnaissance permettra de renforcer l’identité des vins québécois dans un marché en pleine croissance. Bravo !

Le Rosé Brut

Domaine Bergeville : Pour souligner l’arrivée de l’IGP Vin du Québec, pourquoi ne pas mettre de l’avant un produit de chez nous ? Ce sera aussi une façon de contourner les possibles journées de grève à la SAQ puisque ce vin peut être commandé directement sur le site du domaine. Le domaine Bergeville fait une bulle rosée magnifique à base des cépages sabrevois et frontenac. Situés dans les Cantons de l’Est, ces artisans de talent ont su comprendre et mettre en valeur les cépages hybrides. Ce mousseux à méthode traditionnelle est issu de raisins d’agriculture biologique. C’est bien fruité, net, droit et frais.

12 % Québec | Vin Mousseux | 27,85 $ | 7,2 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 13374597

Henriot

Brut Souverain : Nouvellement arrivée sur les tablettes de la SAQ, la cuvée Brut Souverain est meilleure que jamais. Assemblage de chardonnay et pinot noir, ce vin offre un magnifique équilibre entre richesse et pureté. Le talentueux chef de cave Laurent Fresnet est aux commandes de cette maison de champagne établie depuis plus de 200 ans. Ce sera l’apéritif parfait, mais aussi un cadeau classique qui a de la classe !

12 % France | Champagne | 57,50 $ | 8,3 g/l

★★★★ ½ |$$$$

CODE SAQ : 13828931

Côtes Salines, 2016

Domaine Gueguen, Bourgogne : Ce petit domaine familial propose ici un vin au rapport qualité/plaisir exceptionnel. Situés dans le nord de la Bourgogne, à quelques kilomètres du village de Chablis, les Gueguen élaborent un chardonnay frais et élégant. Coup de cœur de votre sommelière, le vin offre des notes de pomme verte, de citron frais et une petite pointe lactique. Ce sera un compagnon de choix pour la saison des huîtres et parfait pour un panier corporatif où il y aura à boire et à manger.

12 % France | Vin blanc | 19,20 $ | 2,3 g/l

★★ | $$$

CODE SAQ : 13657571

Le Difese, 2016

Tenuta San Guido : La Tenuta San Guido est le domaine de grande réputation qui élabore Sassicaia, un des plus grands vins d’Italie. Deux cuvées plus accessibles en fait de prix et de disponibilité ont fait leur apparition dans les dernières semaines. Je vous propose ici de découvrir le Difese. Assemblage de cabernet-sauvignon complété par du sangiovese, c’est un vin pour le plaisir immédiat. C’est fruité et aux tanins patinés, ce sera parfait pour accompagner un braisé comme de l’osso buco par exemple. Si vous disposez d’un plus gros budget, le Guidalberto est une super montée en gamme à 60 $.

14 % Italie | Vin rouge | 34,75 $ | 2,0 g/l

★★★ ½ | $$$

SAQ : 10987427

Artemis, 2015

Stags’ Leap Wine Cellars, Napa Valley : Stags’ Leap est un des domaines historiques ayant mis les vins de Californie sur la carte dans les années 70. Artemis, nom de la déesse grecque de la chasse, est le nom donné à cette cuvée qui est l’archétype du cabernet-sauvignon élaboré dans la vallée de Napa. Vous y trouverez du fruit noir mûr, des notes de vanille et une bouche gourmande aux tanins présents et texturés. Pour les amateurs de vins californiens, ce produit fera le bonheur de plusieurs et est une valeur sûre dans cette catégorie.

14,5 % É.-U. | Vin rouge | 85,25 $ | 2,2 g/l

★★★★★ | $$$$

CODE SAQ : 13501710

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

