Vivre avec l’Orchestre Métropolitain, c’est beau

C’est aujourd’hui que sort sur nos écrans Ensemble, le documentaire du jeune cinéaste Jean-Nicholas Orhon. Vendredi 23 novembre à 18 h 30 au cinéma Beaubien et samedi 24 novembre au cinéma du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Pendant un an, ce qui comprend aussi la trépidante tournée européenne de 2017, il a suivi l’Orchestre Métropolitain, son chef depuis 18 ans ; Yannick Nézet-Séguin et les musiciens. Pour une fois que nous parlons de réussite, de ténacité et de savoir-faire, il faut célébrer avec champagne et confettis. À l'approche des fêtes de Noël, nous vous conseillons fortement ce petit cadeau magnifiquement construit. Sans avoir suivi les étapes du tournage, nous croyons que le réalisateur a passé des heures à trouver les plus beaux plans, et plus encore, trouver le ou les liens très forts qui unissent le chef avec des musiciens.

L’orchestre, c’est une vie

Sous la forme de tableaux dynamiques, nous entrons dans le Saint-Graal, soit le cœur des répétitions et le travail du chef. Partageant ses connaissances, attentif au travail des coéquipiers, Yannick misait beaucoup sur cette tournée européenne. « Il faut que ça sonne comme on est (...), je vais monter mes enfants, mon poulain ». Avec beaucoup de tendresse, ce parcours est parsemé d’entrevues avec les musiciens, dont certains sont présents depuis le début, puis nous partons en tournée. De Cologne à Hambourg et de Rotterdam à Paris, ce fut véritablement un triomphe, mais toujours, avec cette dose d’humilité et cet indéfinissable de bonheur, d’appartenir à une immense famille qui représente le Québec sur les plus prestigieuses scènes du monde.

A voir à Montréal : cinéma Beaubien, cinéma du Musée des Beaux-Arts et cinéma du Parc. À Québec (cinéma Cartier), à Sherbrooke (Maison du cinéma).