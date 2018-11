Voici l’ultime cadeau à offrir à votre collègue préféré (ou à celui que vous avez pigé pour l’échange de cadeaux du bureau)

Les Fêtes, c’est aussi le moment idéal pour souligner une amitié de bureau solide.

On a tous un(e) collègue avec qui les 5 à 7 s’étirent jusqu’au petit matin, un(e) collègue qui nous fait éclater de rire à la machine à café avec ses histoires tirées par les cheveux, un(e) collègue qui nous surprend avec ses moves de danse le vendredi à 16 h.

Cette année, il est grand temps de surprendre cet incroyable être humain avec une tasse qui le représente bien.

La tasse «C’est pas moi qui ai vomi au party de bureau» de l'entreprise montréalaise Oui Manon X Belle et Rebelle risque de voler la vedette durant votre échange de cadeaux entre collègues.

Pour 17 $, vous êtes certain de le faire sourire et de souligner sa joie de vivre comme il le faut.

En espérant que votre collègue préf ne vomisse pas au party de bureau. Pour vrai. Sinon, il existe d'autres tasses qui pourraient faire l'affaire.

Pour vous procurer ces incroyables tasses, c’est par ici.

