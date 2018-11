LANGLOIS, Normand



À Brossard, le 21 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens, M. Normand Langlois, époux de feu Denise Bougie.Il laisse dans le deuil ses enfants: Christiane, Sylvain (Lucie Lauzon), Danièle (Richard Gagnon), Claudine (Guillaume Bernard), ses petits-enfants Arnaud, Laurence-Olivier, François, Patrick, Stéphanie (Michel), Éric (Daphné), Éloïse, Nicolas et son arrière-petite-fille Victoria, ses frères et soeurs Gaby, Jean-Paul, Isabelle, Gérard, Maurice, Madelyne, leurs conjoints et enfants, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 décembre 2018 de 10h à 13h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.