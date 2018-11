BROSSARD, Michel



À Laval, le 12 novembre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Michel Brossard, époux de Mme Raymonde Drouin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Andrée, ses frères Roger (Jeannine) et Pierre (Nicole), ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er décembre dès 10h00 en l'église Saint-Léopold (3827 boul. Ste-Rose, Laval, H7P 4G1). Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.3495 BOUL. DAGENAIS OUEST, LAVAL450-473-5934