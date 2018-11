MORENCY, Suzanne



(née Cardinal)26 août 1937 - 15 novembre 2018Paisiblement et entourée des siens, est décédée le 15 novembre 2018, à Ste-Adèle, Suzanne Morency.Outre son conjoint Marcel Cerallo, ses filles Marie-Josée (Denis Ritchot) & Dominique et sa petite-fille Emmanuelle (Jordan Stirling), elle laisse dans le deuil son frère Robert (Lyne Baril), ses chums de filles ainsi que de nombreux amis et membres des familles Cardinal, Morency et Cerallo.Nous tenons à remercier sa nièce Céline Cardinal et son neveu François Tremblay pour leur soutien inconditionnel et l'équipe de l'Unité Prothétique du Centre d'Hébergement des Hauteurs de Ste-Adèle pour leur aide inestimable en ces temps difficiles.La famille recevra vos condoléances le dimanche 2 décembre, de midi à 15h, au. Un vin d'honneur et un goûter seront servis à 15h pour la famille et amis proches.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Unité Prothétique du Centre d'Hébergement des Hauteurs de Ste-Adèle via CanaDon/CanadaHelps à:www.canadahelps.org/fr/pages/a-la-memoire-de-suzanne-morency