RAIMONDO, Peter



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Peter Raimondo, à l'âge de 81 ans, le 21 novembre 2018.Il laisse dans le deuil son épouse JoAnn "Gerty Dupont", ses enfants Tracey (Serge) et Eric (Alexandra), ses petits-enfants Stefany (Atef), Alexandra, Elizabeth (Charles-Eric), Marilyn et Mickella ainsi que ses frères Vincent et Gino (Eileen).Ses plus grands plaisirs étaient de voyager, manger dans de bons restaurants avec JoAnn, enseigner, pêcher, chanter et cuisiner. "Je crois avoir fait une différence et j'espère avoir fait de ce monde un monde meilleur".Les funérailles seront célébrées le samedi 1er décembre 2018 à 11h en l'église La Nativité (155 ch. St-Jean, La Prairie). La famille y recevra les condoléances à compter de 10h.Au lieu de fleurs, un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.LA MAISON DARCHE7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2