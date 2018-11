10 idées de cadeau pour quand t'as pigé quelqu'un que t'aimes pas dans un échange

Tout le monde aime RECEVOIR des cadeaux. Mais OFFRIR un présent est parfois pas mal plus complexe...

Prenez le cas d’un échange de cadeaux, une traditionnelle pige, lors de laquelle vous avez le malheur de tomber sur LA personne dans le groupe qui vous tape sur les nerfs.

Vous vous retrouvez alors avec la très désagréable tâche de faire plaisir à quelqu’un qui vous déplaît.

Un choix s’impose: faire l’hypocrite et passer par-dessus votre aversion, ou encore, être futé et trouver le moyen d’envoyer subtilement balader l’humain qui vous irrite.

Voici des suggestions si vous choisissez la deuxième option:

Une carte-cadeau d’un magasin loin de chez lui

Le Canadian Tire le plus près de chez votre beau frère est à situé à 200 km de chez lui. Parfait! Offrez-lui une carte-cadeau de Canadian Tire! Ça le forcera à faire 4 heures de route pour en profiter.

25$ de liquide lave-glace en spécial

À première vue, ça peut sembler gentil d’offrir un produit dont tous les propriétaires d’auto ont besoin. Sauf que 25$ de liquide lave-glace en spécial, ça fait à peu près 8 bidons. Bonne chance à votre «ami» pour traîner ça jusqu’à son auto!

Des billets d’un spectacle qu’elle va haïr

L’«heureuse élue» adore le théâtre français classique: offrez-lui une bonne paire de billets pour le théâtre d’été de votre choix. Elle adore les concerts de musique classique: payez-lui une soirée de lutte de sous-sol d’église.

Un pyjama en laine piquante

Il y a des pyjamas très confortables dans la vie. Mais il y en a probablement aussi en laine piquante, voire en laine isolante. Faites un effort et mettez la main sur ce pyjama qui ne fera pas faire de beaux rêves à l’être pas-aimé.

Un paquet de feuilles mobiles

Dans un des premiers «Spéciaux de Noël» des Simpsons, Homer donnait à Bart un paquet de feuilles mobiles. Inutile de dire que ce dernier n’était pas ravi. Votre «pigé» ne le sera pas non plus.

Un spa portatif

Ça coûte un peu cher, mais c’est laid, encombrant, pas pratique, complètement ridicule et totalement inefficace. Difficile de faire mieux...

Un disque de Yoko Ono

Personne n’aime Yoko Ono.

Un cartoon d’Export A vertes

Les Export A vertes sont universellement reconnues comme étant les cigarettes les plus dégueues. En plus, fumer, en soi, c’est très dégueu. Que votre personne mal aimée soit fumeuse ou non, elle va être en beau joual vert.

Une œuvre d’art laide

Le Québec regorge de galeries d’art proposant des toiles ou des sculptures d’un goût douteux. Puisque tous les goûts sont dans la nature, on vous laisse juger ce à quoi correspond «douteux» pour la personne que vous avez pigée. Déterminez cela et dépensez sans compter.

Une carte de membre du parti politique qu’elle déteste

Votre belle-mère déteste les «communisssss» de Québec Solidaire? Procurez-lui sa carte de membre de QS. Votre cousin aux mains baladeuses a la «mafia libérale corrompue» en horreur? Inscrivez-le tout de suite au parti de Philippe Couillard, un autre monsieur qui est là en attendant.

Joyeux Noël à tous, même à ceux qui recevront l’un ou l’autre de ces cadeaux!