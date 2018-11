PROVOST, Jean-Marie



À Saint-Jacques-le-Mineur, le 19 novembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean-Marie Provost, époux de Mme Suzanne Philie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Martine) et Julie (Philippe), ses 6 petits-enfants: Benjamin, Mathieu, Mika, Gaël, Antoine, Simon, ses frères et soeurs et sa belle-soeur Josée, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association Pulmonaire du Québec www.pq.poumon.ca