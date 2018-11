DESCHAMPS, Paul



À Sainte-Anne-de-Bellevue, le 18 novembre 2018, est décédé Paul Deschamps à l'âge de 93 ans. Il rejoint son épouse Gisèle Beaulieu.Il laisse dans le deuil ses filles Lyne (Daniel Maisonneuve) et Maryse (Robert Molleur), ses petits-enfants Valérie Dorais, Samuel Maisonneuve, Christophe et Sandrine Desjardins, son arrière-petit-fils Mavrik, son beau-frère, ses belles-soeurs, ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Sainte-Anne, particulièrement Thérèse, Mélanie, Steve, Loredana et Samina.La famille vous accueillera le samedi 1er décembre 2018 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal. Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 17h.