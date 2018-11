BOULANGER POULIOT

Jacqueline



À l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval est décédée, le 21 novembre 2018, à l'âge de 89 ans et 9 mois, dame Jacqueline Boulanger, épouse de feu monsieur Rosaire Pouliot et fille de feu dame Maria Diamond et de feu monsieur Ovila Boulanger.Madame Boulanger Pouliot laisse dans le deuil ses enfants Diane (Gilles), Louise (décédée en 2006), Denis (Nicole), Pierre (Lise) et Doris, ses huit petits-enfants et ses onze arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil des neveux et nièces.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi l'Orchidée blanche pour les bons soins prodigués à Jacqueline pendant une période de 10 ans.Au lieu de fleurs, votre sympathie pourrait se traduire par un don aux Soeurs Servantes Jésus-Marie. Des formulaires seront disponibles au salon.La direction des funérailles a été confiée au salon:La famille recevra les condoléances dimanche le 2 décembre 2018 de 13 h à 18 h. Un service religieux et la mise en terre auront lieu à une date ultérieure.