PICARD, Roland



À Montréal-Nord, le vendredi 16 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 95 ans, Roland Picard, époux de feu Rita Lauriault.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise, Gaëtan (Charmaine Tousignant) et Daniel, son petit-fils Guillaume ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 30 novembre 2018 de 15h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 1er décembre dès 11h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.