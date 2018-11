BOUCHER, Stella



À Montréal, le 21 novembre 2018, jour de son anniversaire, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Stella Boucher, épouse de feu M. Jules Guévin, demeurant à Sorel-Tracy, autrefois de Pierreville.Outre son conjoint M. Réjean Mondou, Mme Boucher laisse dans le deuil ses enfants : Henri-Paul (Lorraine Jutras), Lise (Léon Thibault), Guylaine (Yves Duceppe), Jean-Pierre (Sylvie Cournoyer) et Jules Junior, la fille de son conjoint, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur, ses frères, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et nombreux autres parents et amis.Mme Boucher repose au:DESCÔTEAUX \ YVES HOULE17, RUE DU LIEUT.-GOUV. PAUL COMTOISPIERREVILLEle samedi 1er décembre à compter de 10 h. Une célébration liturgique aura lieu le samedi 1er décembre à 15 h, en la chapelle du centre funéraire et de là au Crématorium Yves Houle.Des dons à La Fondation des maladies du coeur du Québec seraient appréciés.Tél : 450-568-2305 / 1-800-561-2881Téléc. : 819-477-4289www.yveshoule.com