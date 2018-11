DESLIPPE, Colette



Le 17 novembre 2018, à l'âge de, est décédée Mme Colette Deslippe, épouse de feu M. Alfred Sabourin.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marthe Martel, ses enfants: sa belle-fille Murielle (feu son fils Bruno), Lucie (Jacques), André (Mirna), Guy (Claudette), Yvan (Pierrette), Olier (Linda), Claudelle (Michel) et Sylvie (Denis) ainsi que 19 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants, et plusieurs neveux, nièces et amis.Elle aura oeuvré toute sa vie professionnelle comme enseignante et directrice d'école sur la Rive-Sud de Montréal.Nous, sa famille, vous invitons à célébrer la vie de notre mère à laoù elle sera exposée le vendredi 30 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 1er décembre de 9h à 10h30, suivi d'une cérémonie religieuse à 11h à l'église St-Thomas d'Aquin de St-Lambert au 311 rue St-Thomas, St-Lambert, J4R 1Y2.En remplacement de fleurs, la famille souhaite diriger tous dons vers la Fondation Paul-Gérin-Lajoie.